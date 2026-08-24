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24 августа, 08:45

Экономика

Эксперты сообщили о новых скидках от столичных застройщиков

Эксперты сообщили о новых скидках от столичных застройщиков

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Квартиры в столичных новостройках стали продавать со скидками, сообщают СМИ со ссылкой на экспертов рынка недвижимости. По их оценкам, это связано со снижением спроса на первичное жилье.

По данным Росреестра, за первые семь месяцев 2026 года количество сделок с новостройками в Москве сократилось примерно на треть. При этом средний размер скидки, которую предлагают застройщики, не превышает 8%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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