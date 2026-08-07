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07 августа, 11:15

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Новый мост в виде корабля под парусом появится в створе улицы Новозаводской

Новый мост в виде корабля под парусом появится в створе улицы Новозаводской

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В створе улицы Новозаводской продолжается строительство нового моста. Конструкция уже приобретает очертания судна.

Среди строительных лесов появились большие металлические пластины и несущие опоры – пилоны. Вскоре между ними натянут прочные тросы из стали. Все вместе они создадут вид корабля под парусом.

Строят мост одновременно с двух сторон: Мнёвниковской поймы и Филевского парка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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