Новый мост в виде корабля под парусом появится в створе улицы Новозаводской

В створе улицы Новозаводской продолжается строительство нового моста. Конструкция уже приобретает очертания судна.

Среди строительных лесов появились большие металлические пластины и несущие опоры – пилоны. Вскоре между ними натянут прочные тросы из стали. Все вместе они создадут вид корабля под парусом.

Строят мост одновременно с двух сторон: Мнёвниковской поймы и Филевского парка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.