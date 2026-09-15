Продукцию московских колледжей представили на маркете дизайна в Екатеринбурге

В Екатеринбург привезли продукцию студентов московских колледжей под брендом "Сделано колледжами Москвы". Одежду, шоперы, игрушки, текстиль и сувениры представили на Международном маркете дизайна.

Бренд "Сделано колледжами Москвы" появился в декабре 2025 года. Первым крупным заказом стали 150 комплектов праздничного оформления для детских поликлиник. Сейчас студенты выпускают собственные коллекции и выполняют заказы для города.

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