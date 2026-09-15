В Минтрансе РФ оценили возможность появления "пухососов"

"Пухососы" из вирусного ролика могут появиться в реальной жизни. Минтранс РФ готов обеспечить необходимое нормативное сопровождение, если такие устройства понадобятся коммунальным службам. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин.

В начале лета в интернете распространился ролик с синими роверами, которые якобы собирали тополиный пух в Москве. Позже выяснилось, что видео было сгенерировано с помощью ИИ. После этого пользователи начали придумывать собственные варианты подобных роботов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.