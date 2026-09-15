15 сентября, 07:30Экономика
На некоторых российских НПЗ ввели дополнительные установки для выпуска нефтепродуктов
Ряд российских НПЗ ввели в эксплуатацию дополнительные установки, чтобы увеличить объемы выпуска нефтепродуктов. Об этом сообщили по итогам совещания по ситуации на топливном рынке, которое накануне провел вице-премьер РФ Александр Новак.
Также продолжается проработка и внедрение соглашений между независимыми НПЗ и АЗС с одной стороны и Минэнерго России и ФАС – с другой. Они направлены на поддержание приемлемого уровня цен.
Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.