Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 15 августа

В районе Филевского парк велосипедист насмерть сбил домашнюю собаку и скрылся. Хозяйка гуляла с тремя питомцами, когда на них вылетел велосипед.

В воскресенье, 16 августа, в Москве начнет увеличиваться температура воздуха. Пик тепла ожидается в начале следующей недели – воздух прогреется до 27 градусов. Ночи будут теплыми и без осадков, а кратковременные дожди днем существенно не испортят погоду.

Женщина несколько лет не может въехать в квартиру, купленную у пенсионерки. Покупательница уверена, что пожилая владелица использовала "схему Долиной" – объявила себя жертвой мошенников, а когда приставы приехали ее выселять по решению суда, подожгла жилье.

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