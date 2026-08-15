Выставка гладиолусов закроется в "Аптекарском огороде" 15 августа

В "Аптекарском огороде" 15 августа закроется выставка гладиолусов. В финальный день москвичей ждут не только экспозиция редких сортов, но и лекция от Московского клуба гладиолусоводов. Она начнется в 16:00.

Специалисты покажут гигантские и миниатюрные цветы, а также объяснят, как по специальным кодам узнать размер и оттенок растения. Участники увидят уникальные российские новинки, включая редкие синие гибриды.

Отдельный билет на выставку покупать не нужно – вход свободный по обычному билету в сад. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.