Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" впервые открылся в Китае. На главной пешеходной улице Тяньцзиня развернулись ряды с десятками отечественных брендов, продуктами, косметикой и сувенирами.

Темой события стал русский летний загородный быт и традиции дачи. Праздник украсили выступления фольклорных коллективов и автограф-сессия олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. В свою очередь, Российский экспортный центр организовал прямые эфиры блогеров и деловые переговоры с импортерами из КНР.

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