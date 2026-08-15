15 августа, 09:45Экономика
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" впервые открылся в Китае
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" впервые открылся в Китае. На главной пешеходной улице Тяньцзиня развернулись ряды с десятками отечественных брендов, продуктами, косметикой и сувенирами.
Темой события стал русский летний загородный быт и традиции дачи. Праздник украсили выступления фольклорных коллективов и автограф-сессия олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. В свою очередь, Российский экспортный центр организовал прямые эфиры блогеров и деловые переговоры с импортерами из КНР.
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