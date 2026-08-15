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15 августа, 09:45

Экономика

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" впервые открылся в Китае

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" впервые открылся в Китае

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Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" впервые открылся в Китае. На главной пешеходной улице Тяньцзиня развернулись ряды с десятками отечественных брендов, продуктами, косметикой и сувенирами.

Темой события стал русский летний загородный быт и традиции дачи. Праздник украсили выступления фольклорных коллективов и автограф-сессия олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. В свою очередь, Российский экспортный центр организовал прямые эфиры блогеров и деловые переговоры с импортерами из КНР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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