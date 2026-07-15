Собянин присвоил имя академика Зильбера одной из улиц на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы появилась улица Академика Зильбера. Постановление о присвоении имени подписал Сергей Собянин. Улица проходит между Живописной улицей и улицей Гамалеи.

Лев Зильбер в 1930-х годах возглавлял дальневосточную экспедицию по изучению клещевого энцефалита и предложил методы борьбы с заболеванием. Позже ученый создал первый в стране отдел общей иммунологии и онкологии.

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