Станция Петровско-Разумовская МЦД-3 временно прекратила работу для пассажиров. На станции начали строительство новой путевой инфраструктуры для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Во время работ на станции перенесут пути, разберут платформы и построят новые. Пассажирам рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами и пересадками. После завершения работ станция станет частью транспортной инфраструктуры ВСМ.

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