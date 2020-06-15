Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Более 15 тысяч человек посетили выставку Музея транспорта Москвы "Иномарка" за 1-й месяц ее работы. Выставку о явлении стихийных авторынков 1990-х годов можно увидеть на ВДНХ. Гости проходят путь покупателя и продавца тех лет: от мечты о иномарке до ее перегона через границу и дальнейшей жизни.

"В жаркую погоду мы принимаем дополнительные меры для комфорта и безопасности пассажиров, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Раздаем бесплатную питьевую воду на станциях метро, вокзалах, автовокзалах, причалах и объектах железнодорожного транспорта. Также в метро звучат аудиообъявления с рекомендациями, а на медиаэкранах транслируются полезные советы для пассажиров", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Этой весной были скорректированы трассы свыше 30 маршрутов автобусов и электробусов. Изменения помогают сократить число поездок, связать районы, сократить время в пути и разгрузить дороги.