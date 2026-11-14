В Москве задержан подозреваемый в поджоге квартиры бывшей жены

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство бывшей жены, ее сожителя и других жильцов квартиры.

По версии следствия, днем 14 ноября 2026 года на восьмом этаже жилого дома на улице Полбина фигурант решил убить бывшую жену, ее сожителя и других людей, находившихся в квартире.

Для этого он поджег дверь приквартирного холла, понимая, что такой способ опасен для жизни не только потерпевших, но и остальных жильцов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

