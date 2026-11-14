Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 14 ноября

На участке между Волоколамским шоссе и Дарной столкнулись несколько автомобилей, одну из машин развернуло. Движение в районе ДТП на время работы оперативных служб было затруднено на несколько километров. Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших уточняются.

Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что встреча лидеров России, США и Китая состоится 19 ноября. Она пройдет в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

Песков также прокомментировал возможное участие европейцев в экспертных переговорах по Украине. По его словам, Россия не будет выдвигать условия по поводу переговорной группы ЕС. Он назвал такую постановку вопроса о будущей беседе абсолютно неправильной.

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