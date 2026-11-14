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14 ноября, 09:00

Транспорт

Длительный прогрев двигателя автомобиля во дворе может обернуться штрафом

Длительный прогрев двигателя автомобиля во дворе может обернуться штрафом

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Длительный прогрев двигателя автомобиля во дворе может обернуться штрафом. Об этом предупредили в Госдуме.

Там объяснили: если водитель остановился во дворе, чтобы высадить пассажира или выгрузить вещи, и мотор при этом работал – это еще не нарушение. Однако если машина стоит с заведенным двигателем 10–15 минут именно ради прогрева, в Москве за это могут оштрафовать на три тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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