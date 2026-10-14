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Новости

Новости

14 октября, 23:30

Культура

В Театре на Малой Ордынке представили спектакль "Серьги примадонны"

В Театре на Малой Ордынке представили спектакль "Серьги примадонны"

Нейросеть "ГигаЧат" написала второй том "Мертвых душ"

Нейросеть GigaChat написала второй том "Мертвых душ"

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Художественным руководителем "ГЭС-2" назначен Франческо Бонами

Франческо Бонами назначен художественным руководителем "ГЭС-2"

В Театре на Малой Ордынке представили спектакль "Серьги примадонны". Художественный руководитель Эдуард Бояков в новом сезоне обратился к малоизвестному рассказу Николая Лескова.

В основе музыкальной драмы – история трагической любви двух несвободных людей. Благосклонность императора не приносит крепостной актрисе ничего хорошего, а попытка вырваться из усадьбы лишь ухудшает положение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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