В Театре на Малой Ордынке представили спектакль "Серьги примадонны". Художественный руководитель Эдуард Бояков в новом сезоне обратился к малоизвестному рассказу Николая Лескова.

В основе музыкальной драмы – история трагической любви двух несвободных людей. Благосклонность императора не приносит крепостной актрисе ничего хорошего, а попытка вырваться из усадьбы лишь ухудшает положение.

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