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14 октября, 07:45

Общество

Столичные ЗАГСы открыли запись на январские праздники

Столичные ЗАГСы открыли запись на январские праздники

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В Москве открыли прием заявлений на регистрацию брака в январские праздники. Первые церемонии пройдут 5 января 2027 года.

Самой популярной датой станет 7 января. В этот день зарегистрировать брак можно будет во Дворце бракосочетания № 1 и Митинском дворце. Кроме того, 31 декабря будут работать Дворцы бракосочетания № 1 и 4.

Подать заявление можно онлайн на портале "Госуслуги" или лично в любом из дворцов бракосочетания. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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