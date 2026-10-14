Столичные ЗАГСы открыли запись на январские праздники

В Москве открыли прием заявлений на регистрацию брака в январские праздники. Первые церемонии пройдут 5 января 2027 года.

Самой популярной датой станет 7 января. В этот день зарегистрировать брак можно будет во Дворце бракосочетания № 1 и Митинском дворце. Кроме того, 31 декабря будут работать Дворцы бракосочетания № 1 и 4.

Подать заявление можно онлайн на портале "Госуслуги" или лично в любом из дворцов бракосочетания. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.