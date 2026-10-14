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14 октября, 07:45

Безопасность

Мошенники стали обманывать россиян под видом ипотечных выплат

Мошенники стали обманывать россиян под видом ипотечных выплат

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Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплаты на погашение ипотеки. В интернете они размещают информацию о якобы существующей господдержке для семей с детьми, с помощью которой можно частично погасить кредит.

Желающим предлагают перейти на сайт, похожий на ресурс настоящего банка, и оставить заявку. Так мошенники собирают персональные данные, чтобы похитить деньги и оформить кредиты на чужое имя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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