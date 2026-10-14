14 октября, 07:45Безопасность
Мошенники стали обманывать россиян под видом ипотечных выплат
Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплаты на погашение ипотеки. В интернете они размещают информацию о якобы существующей господдержке для семей с детьми, с помощью которой можно частично погасить кредит.
Желающим предлагают перейти на сайт, похожий на ресурс настоящего банка, и оставить заявку. Так мошенники собирают персональные данные, чтобы похитить деньги и оформить кредиты на чужое имя.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.