Мошенники стали обманывать россиян под видом ипотечных выплат

Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплаты на погашение ипотеки. В интернете они размещают информацию о якобы существующей господдержке для семей с детьми, с помощью которой можно частично погасить кредит.

Желающим предлагают перейти на сайт, похожий на ресурс настоящего банка, и оставить заявку. Так мошенники собирают персональные данные, чтобы похитить деньги и оформить кредиты на чужое имя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.