Бабье лето в Москве может продлиться до конца рабочей недели

Бабье лето в Москве продлится почти до конца рабочей недели. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, в третьей декаде сентября температура в столице будет близка к средним многолетним значениям и может оказаться немного выше них. Днем воздух будет прогреваться примерно до 15–17 градусов. Вероятность заморозков в Москве в этот период невелика.

В ближайшие дни возможны небольшие дожди, но они не приведут к заметному снижению температуры. По словам Леуса, похолодание ожидается только в октябре.

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