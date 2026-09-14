Собянин: Москва создает продукцию, востребованную в большинстве регионов России

В большинстве регионов России востребована продукция московских предприятий. Как отметил Сергей Собянин в мессенджере MAX, столица – это крупнейший в стране индустриальный хаб.

Например, светотехника для уличного и дорожного освещения, произведенная в Москве, востребована по всей России. Московские смарт-карты закупили больше 50 регионов – для социальных, школьных и транспортных проектов.

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