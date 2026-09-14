В Москву поступили 333 новых пассажирских автобуса НефАЗ, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Этот транспорт выходит в том числе на маршруты проекта "Москва – область", которые связывают столицу с семью городскими округами Подмосковья.

Автобусы уже курсируют почти по 30 направлениям, а всего за этот год их появится более 50. В пригородных машинах сиденья оснащены дополнительными ремнями безопасности. Также предусмотрены отдельные места, откидная аппарель и кнопки вызова водителя для помощи маломобильным людям. В салоне есть адаптивное освещение, разъемы для зарядки гаджетов и система климат-контроля.

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