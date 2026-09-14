Тематический поезд "Москва 24" набирает популярность в столичном метро. Он вышел на Большую кольцевую линию к 15-летию канала и сразу стал узнаваемым.

Некоторые пассажиры специально ждут его, чтобы рассмотреть детали. Восемь вагонов знакомят с телевизионным закулисьем. Там можно узнать, что такое "сигнал", "закадр" и "петличка", выяснить, что с "удочкой" не обязательно ходить на рыбалку, и понять, зачем съемочной группе нужна "пушка".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.