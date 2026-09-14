В Москве открылся набор на осенний курс "Школы кинолога". Занятия начнутся в субботу, 19 сентября, и будут проходить в кинологических парках на Кольской, Тимуровской улицах и площадке в Грачевском парке.

Участники изучат видеолекции об основах кинологии и закрепят навыки на практике. Занятия будут проходить в мини-группах со своими собаками под руководством инструкторов. Записаться на курс можно на сайте программы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.