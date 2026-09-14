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14 сентября, 07:45

Общество

В России женщины стали подделывать резюме под мужские, чтобы найти работу

В России женщины стали подделывать резюме под мужские, чтобы найти работу

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В России женщины в поисках работы все чаще идут на хитрость. Они переделывают резюме под мужские, чтобы пройти HR-фильтр. Опыт и навыки женщины не меняют. В результате откликов стало заметно больше.

Соискательницы советуют проверять работодателей этим способом и жаловаться на дискриминацию.

Почему мужчин зовут охотнее? Считается ли подмена личности в резюме мошенничеством? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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