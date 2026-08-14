В Подмосковье задержали тренера по бодибилдингу за торговлю анаболиками

В Подмосковье задержали тренера по бодибилдингу, подозреваемого в торговле анаболиками. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, мужчина вместе с другом рассылал запрещенные вещества почтой и курьерскими службами. К схеме также привлекли мать одного из подозреваемых. При обыске у продавцов изъяли 200 килограммов сильнодействующих веществ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

