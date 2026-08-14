Собянин поздравил московских школьников с успехами на олимпиаде по информатике

Московские школьники отлично выступили на Международной олимпиаде по информатике. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.

10-классник Максим Кравченко и ученик 11-го класса Владислав Жиганов завоевали золотые медали, а выпускник 11-го класса Сергей Муханов – серебряную. Мэр поздравил школьников с заслуженными наградами.

Всего Россию на соревновании представляли 4 участника, и все они вернулись домой с медалями. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.