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14 августа, 23:45

Общество

Конкурс на бюджетные места в столичных вузах вырос до 200 человек на место

Конкурс на бюджетные места в столичных вузах вырос до 200 человек на место

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В ведущих столичных вузах в этом году вырос конкурс на бюджетные места. На некоторые направления он превышал 150 и даже 200 человек на место. Только в МГУ количество поданных заявлений увеличилось на 46% и превысило 91 тысячу.

В МПГУ на одно бюджетное место претендовали 34 абитуриента, а с учетом заявлений на платное обучение конкурс превысил 70 человек. Самый высокий конкурс зафиксирован в РГГУ – 167 человек на место на гуманитарных направлениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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