Обыски в ТЦ "Горбушка" в Москве связаны с нелегальными криптообменниками

Криминалисты работают в ТЦ "Горбушка" в Москве, где проходят обыски. По данным источников, они связаны с организацией незаконных криптообменников. Из здания выносят ящики с документами, вход находится под охраной.

Эксперт по привлечению инвестиций Максим Глащенко отметил, что огромное количество мошеннических схем по отъему денег у населения связано с обменом средств в криптовалюту. С 1 сентября граждане смогут работать с лицензированными биржами в России, легализовать деятельность и платить налоги.

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