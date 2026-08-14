Российская авиация уничтожила пункты дислокации ВСУ с помощью ФАБ-500

Российская авиация с помощью авиабомб ФАБ-500 уничтожила пункты временной дислокации противника в зоне действия группировки "Север".

Кроме того, бойцы подразделения группировки войск "Центр" заняли населенный пункт Петровка в ДНР.

Всего, по данным Минобороны РФ, за время проведения СВО уничтожены 673 самолета ВСУ, 284 вертолета и более 600 зенитных ракетных комплексов. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.