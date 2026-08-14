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14 августа, 11:45

Политика

Российская авиация уничтожила пункты дислокации ВСУ с помощью ФАБ-500

Российская авиация уничтожила пункты дислокации ВСУ с помощью ФАБ-500

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Российская авиация с помощью авиабомб ФАБ-500 уничтожила пункты временной дислокации противника в зоне действия группировки "Север".

Кроме того, бойцы подразделения группировки войск "Центр" заняли населенный пункт Петровка в ДНР.

Всего, по данным Минобороны РФ, за время проведения СВО уничтожены 673 самолета ВСУ, 284 вертолета и более 600 зенитных ракетных комплексов. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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