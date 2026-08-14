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14 августа, 07:45

Туризм

Новости регионов: житель Пензы вернул камень на Куршскую косу почтой

Новости регионов: житель Пензы вернул камень на Куршскую косу почтой

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Житель Пензы вернул на Куршскую косу камень, случайно прихваченный во время прогулки. Мужчина отдыхал на косе и хотел пройти с камнем круг по тропинке Танцующего леса, но забыл о находке в кармане и улетел домой. Обнаружив камень, он почувствовал вину перед экосистемой парка и отправил его почтой.

В Якутии из-за таяния подземных льдов грунт теряет устойчивость и проседает. Образуются воронки, площадь которых увеличивается с каждым днем. Процесс называется термокарстом. Дальнейшее оттаивание мерзлоты способно серьезно изменить ландшафт региона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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