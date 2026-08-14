14 августа, 07:45Общество
Родители в Москве могут заказать справку для детей в бассейн в электронной медкарте
Оформить справку для занятий в бассейне для детей в Москве стало проще. Это можно сделать онлайн в электронной медкарте. Родителям не нужно идти к врачу для получения направлений на исследования.
Оформить документ можно через приложение "ЕМИАС.ИНФО" или веб-версию сервиса на портале mos.ru в разделе "Заказ справок". Новый порядок экономит время семей и снижает нагрузку на медиков.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.