Родители в Москве могут заказать справку для детей в бассейн в электронной медкарте

Оформить справку для занятий в бассейне для детей в Москве стало проще. Это можно сделать онлайн в электронной медкарте. Родителям не нужно идти к врачу для получения направлений на исследования.

Оформить документ можно через приложение "ЕМИАС.ИНФО" или веб-версию сервиса на портале mos.ru в разделе "Заказ справок". Новый порядок экономит время семей и снижает нагрузку на медиков.

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