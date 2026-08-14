Столичным водителям рекомендовали планировать поездки заранее вечером 14 августа

Столичным водителям рекомендовали планировать поездки заранее в связи с вечерним разъездом 14 августа. На Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево проводятся ремонтные работы, где возможны небольшие затруднения.

Сейчас движение в сторону центра и области свободное. Однако ближе к 17:00 ожидается вечерний разъезд, который может привести к заторам.

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