14 августа, 07:15Происшествия
Вспышки туберкулеза и чесотки начались в испанской Сеуте из-за мигрантов
В испанском анклаве Сеута из-за наплыва нелегальных мигрантов начались вспышки туберкулеза, чесотки и других инфекций. Причиной стали плохие санитарные условия и скученность людей. Глава коллегии врачей Сеуты назвал ситуацию бомбой замедленного действия.
В середине недели испанские власти заявили об успешном выдворении граждан Марокко с территории страны. Однако в Сети появились видео с толпами нелегалов, которые свободно передвигаются по улицам.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.