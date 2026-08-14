Вспышки туберкулеза и чесотки начались в испанской Сеуте из-за мигрантов

В испанском анклаве Сеута из-за наплыва нелегальных мигрантов начались вспышки туберкулеза, чесотки и других инфекций. Причиной стали плохие санитарные условия и скученность людей. Глава коллегии врачей Сеуты назвал ситуацию бомбой замедленного действия.

В середине недели испанские власти заявили об успешном выдворении граждан Марокко с территории страны. Однако в Сети появились видео с толпами нелегалов, которые свободно передвигаются по улицам.

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