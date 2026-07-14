Фестиваль "ПРОдвижение" на ВДНХ объединил владельцев редких автомобилей

Фестиваль "ПРОдвижение" объединил владельцев редких автомобилей на ВДНХ. В экспозиции представлены около 300 машин от советской классики до спорткаров, внедорожников и ретроавтомобилей.

Посетители смогут увидеть автомобили разных эпох, в том числе машины, на которых ездил Юрий Гагарин. Фестиваль продлится до 2 августа, а регистрация для владельцев автомобилей открыта до 17 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.