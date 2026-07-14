"Новости дня": Швейцарский домик в усадьбе Кусково впервые откроют для посетителей

Швейцарский домик в усадьбе Кусково впервые станет доступен для посещения. В здании откроется художественная галерея с выставкой, посвященной жизни последнего владельца усадьбы – графа Сергея Шереметева.

Экспозиция расскажет об истории графа, который владел несколькими усадьбами, но именно Кусково посещал на протяжении всей жизни. Выставка откроется 15 июля и будет включать 4 тематических раздела.

Подробнее – в программе "Новости дня".