Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля, 02:50

Город

"Новости дня": Швейцарский домик в усадьбе Кусково впервые откроют для посетителей

"Новости дня": Швейцарский домик в усадьбе Кусково впервые откроют для посетителей

"Новости дня": камеры для оплаты по биометрии появятся на МЦД-2 до конца июля

Доля оплаты по биометрии в московском транспорте выросла на 25%

На площади Савеловского вокзала появилась вафельная разметка

Собянин: Москва подписала соглашения с Тверской и Белгородской областями

Движение на Варшавском шоссе восстановлено после ДТП

Видео с вандалом из Коммунарки стало популярным в соцсетях

Молодежный легкоатлетический мастер-класс прошел в Южном округе Москвы

К концу недели в Москве ожидается 30-градусная жара

Движение на Варшавском шоссе в сторону центра затруднено из-за ДТП

Швейцарский домик в усадьбе Кусково впервые станет доступен для посещения. В здании откроется художественная галерея с выставкой, посвященной жизни последнего владельца усадьбы – графа Сергея Шереметева.

Экспозиция расскажет об истории графа, который владел несколькими усадьбами, но именно Кусково посещал на протяжении всей жизни. Выставка откроется 15 июля и будет включать 4 тематических раздела.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городвидео

Может ли лень быть полезной?

Подобное состояние, длящееся более 2 недель, может сигнализировать о начале депрессии

У лени могут быть и плюсы, если относиться к ней как к сигналу тела, а не как к врагу

Читать
закрыть

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

Почему смородина необходима в рационе?

Смородина – это один из лидеров по содержанию витамина С

Ягода содержит калий, марганец и антиоксиданты

Читать
закрыть

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика