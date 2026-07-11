Парад ретротранспорта состоялся в центре Москвы

11 июля, в День московского транспорта, в центре столицы уже в 22-й раз состоялся масштабный парад ретротранспорта. По улицам города проехали 18 исторических трамваев, а также раритетные автомобили разных эпох.

За движением колонны, маршрут которой пролегал от метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара, наблюдали десятки тысяч москвичей и туристов.

Интересные истории о том, как менялся и развивался столичный транспорт, узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.