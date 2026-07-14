Кинопарк "Москино" становится центральной площадкой московского кинокластера

Кинопарк "Москино" становится одной из центральных площадок московского кинокластера. На территории площадью 180 гектаров уже построили 18 натурных площадок, 4 павильона и 6 объектов инфраструктуры, а в свободное от съемок время парк открыт для посетителей.

На одной из площадок работает уникальный для России экран площадью более 300 квадратных метров, который позволяет создавать виртуальные декорации и менять время суток или погодные условия во время съемок. В этом году в "Москино" планируют открыть еще 7 павильонов.

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