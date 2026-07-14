Новый маршрут электросудов Лужники – Киевский собрал более 40 тыс пассажиров

Новый регулярный маршрут электросудов Лужники – Киевский за месяц работы выбрали более 40 тысяч пассажиров. С начала года москвичи совершили уже 800 тысяч поездок на регулярных речных маршрутах.

До конца года на маршруте планируют ввести новые плавучие причалы Воробьевская набережная и Новодевичьи пруды. После этого протяженность маршрута составит около 5 километров, а общая протяженность всей речной маршрутной сети достигнет около 34 километров.

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