14 июля, 12:15Мэр Москвы
Собянин: москвичи выберут имена для поездов МЦД в "Активном гражданине"
Москвичам предлагают выбрать имя для поездов МЦД серий ЭП2Д и ЭП2ДМ. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге. В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за названия поездов, которые производят на Демиховском заводе.
Составы оснащены климат-контролем, удобными креслами, местами для маломобильных граждан и креплениями для велосипедов. Традицию птичьих имен предлагают сохранить, среди вариантов Грач, Скворец, Королек и Лазоревка. Москвичи могут предложить и свое наименование.
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