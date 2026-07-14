Собянин: москвичи выберут имена для поездов МЦД в "Активном гражданине"

Москвичам предлагают выбрать имя для поездов МЦД серий ЭП2Д и ЭП2ДМ. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге. В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за названия поездов, которые производят на Демиховском заводе.

Составы оснащены климат-контролем, удобными креслами, местами для маломобильных граждан и креплениями для велосипедов. Традицию птичьих имен предлагают сохранить, среди вариантов Грач, Скворец, Королек и Лазоревка. Москвичи могут предложить и свое наименование.

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