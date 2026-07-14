На портале mos.ru доступно более 460 услуг и сервисов для горожан – Собянин

На портале mos.ru москвичи уже 15 лет решают повседневные вопросы онлайн, сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Сейчас на платформе доступно более 460 городских услуг и сервисов. Среди самых востребованных – электронная медкарта, передача показаний приборов учета воды и тепла, а также электронный дневник. Кроме того, на портале работают сервисы для благотворительности, заказа социального такси и поиска мероприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.