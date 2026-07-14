Россиянина завербовали для подготовки теракта в Подмосковье под видом предложения о работе

Участник подготовки теракта на оборонном предприятии в Подмосковье искал работу, когда его завербовали через сообщения в мессенджере. Мужчине предложили заняться укладкой плитки за вознаграждение, после чего он оказался в ангаре с грузом БПЛА и взрывчатки.

Он рассказал, что по инструкции распаковывал плитку, внутри которой были спрятаны беспилотники, и настраивал аппараты. Также он сообщил о контактах с блогером Альбертом Васильевым, известным как Киевстонер, который, по версии следствия, причастен к организации атаки.

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