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14 июля, 11:30

Происшествия

Россиянина завербовали для подготовки теракта в Подмосковье под видом предложения о работе

Россиянина завербовали для подготовки теракта в Подмосковье под видом предложения о работе

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Участник подготовки теракта на оборонном предприятии в Подмосковье искал работу, когда его завербовали через сообщения в мессенджере. Мужчине предложили заняться укладкой плитки за вознаграждение, после чего он оказался в ангаре с грузом БПЛА и взрывчатки.

Он рассказал, что по инструкции распаковывал плитку, внутри которой были спрятаны беспилотники, и настраивал аппараты. Также он сообщил о контактах с блогером Альбертом Васильевым, известным как Киевстонер, который, по версии следствия, причастен к организации атаки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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