14 июля, 11:30Происшествия
Россиянина завербовали для подготовки теракта в Подмосковье под видом предложения о работе
Участник подготовки теракта на оборонном предприятии в Подмосковье искал работу, когда его завербовали через сообщения в мессенджере. Мужчине предложили заняться укладкой плитки за вознаграждение, после чего он оказался в ангаре с грузом БПЛА и взрывчатки.
Он рассказал, что по инструкции распаковывал плитку, внутри которой были спрятаны беспилотники, и настраивал аппараты. Также он сообщил о контактах с блогером Альбертом Васильевым, известным как Киевстонер, который, по версии следствия, причастен к организации атаки.
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