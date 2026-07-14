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14 июля, 07:15

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В Сочи вырастили бананы со вкусом ванильного мороженого

В Сочи вырастили бананы со вкусом ванильного мороженого

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В Сочи в экспериментальной теплице высадили сорт бананов, известный как "банан-мороженое". Его отличает голубоватый оттенок кожуры во время созревания и вкус, напоминающий ванильное мороженое. Также специалисты выращивают десертные сорта "Флорида", "Мадагаскарский" и "Красные Гавайи".

До конца лета и осенью в теплицах планируют высадить новые сорта бананов из 7 стран: Вьетнама, Таиланда, Китая, Индии, Турции, Камеруна и Эквадора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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