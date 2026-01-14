Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 11:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о передаче коммунальной техники новым регионам

Сергей Собянин рассказал о передаче коммунальной техники новым регионам

Сергей Собянин рассказал о планах строительства объектов здравоохранения

Собянин рассказал, как город поддерживает предпринимателей при выходе на экспорт

Собянин: в московских театрах прошло более 24 тыс показов в 2025 году

Сергей Собянин поздравил журналистов с Днем российской печати

Сергей Собянин открыл новое здание школы в Коммунарке

Собянин: в районе Коммунарка открылась новая школа

Сергей Собянин открыл новый корпус школы № 338 в Коммунарке

Сергей Собянин: лыжно-биатлонная трасса открылась в "Лужниках"

Собянин: началось строительство пешеходного моста на Болотной набережной

Москва передала новым регионам коммунальную технику, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, за прошлый год ДНР получила 207 машин, Херсонская область – 50, Запорожская – 20. Это дорожные спецмашины для уборки улиц, самосвалы, грузовые фургоны, техника для ремонта дорог. Они помогают новым регионам обслуживать сложное дорожное хозяйство и городские территории, ликвидировать повреждения на инженерных сетях и проводить ремонтные работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквырегионыЖКХвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика