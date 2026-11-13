Банки России начали повышать ставки по краткосрочным вкладам перед Новым годом

Банки начали повышать ставки по краткосрочным вкладам перед Новым годом. По данным топ-20 российских банков, средняя доходность трехмесячных вкладов составляет 13,7%, полугодовых – 13,2%, а годовых – 12,7%.

Снижение ключевой ставки не привело к потере интереса россиян к банковским вкладам. Экономический обозреватель Константин Цыганков отметил, что доходность вкладов остается одним из основных вопросов для вкладчиков на фоне изменения ключевой ставки.

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