Правительство РФ уточнило порядок оказания помощи маркетплейсам после атак на склады

Правительство России уточнило порядок оказания помощи маркетплейсам. Речь идет о бизнесе, который пострадал из-за атак на склады онлайн-площадок. Например, будет учитываться совокупный ущерб, который понесли группы компаний.

Также сокращен срок предоставления списков пострадавших предпринимателей, которые маркетплейсы должны направлять в ФНС и в территориальные органы страховщика.

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