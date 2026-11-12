12 ноября, 11:30Экономика
Правительство РФ уточнило порядок оказания помощи маркетплейсам после атак на склады
Правительство России уточнило порядок оказания помощи маркетплейсам. Речь идет о бизнесе, который пострадал из-за атак на склады онлайн-площадок. Например, будет учитываться совокупный ущерб, который понесли группы компаний.
Также сокращен срок предоставления списков пострадавших предпринимателей, которые маркетплейсы должны направлять в ФНС и в территориальные органы страховщика.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.