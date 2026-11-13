Участковые врачи Москвы создали 17 тысяч чатов с пациентами меньше чем за месяц. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пленарной сессии "Новая экономика доверия" в рамках конференции "Фокус на клиента".

По словам Раковой, цифровые помощники анализируют информацию по каждому пациенту в режиме реального времени. ИИ-сервисы Москвы внедрили более чем в 70 регионах России.

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