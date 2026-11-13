Исторический облик школы № 1282 сохранят при реконструкции в Сокольниках

Исторический облик здания школы № 1282 в Сокольниках сохранят во время реконструкции. Школе почти 90 лет, поэтому специалисты не будут менять внешний вид фасада, входной группы и кровли.

При этом внутри здания заменят плиты перекрытия, усилят конструкции, обновят системы отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и электроснабжения. После реконструкции в школе появится больше кабинетов и пространств для творчества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.