До 28 литров дождевой воды на квадратный метр выпадет в Москве в ночь на 14 ноября

До 28 литров дождевой воды на квадратный метр может выпасть в Москве в ночь с 13 на 14 ноября. Синоптики предупреждают о сильнейшем за 60 лет ноябрьском ливне, который принесет балтийский циклон "Роми".

По прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в городе выпадет 54% месячной нормы осадков. В старых границах Москвы объем дождевой воды может достигнуть 30 миллионов тонн, а в современных границах города составить до 70 миллионов тонн.

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