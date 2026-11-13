Проректора "Синергии" отправили под домашний арест по делу о хищении денег

Проректора университета "Синергия" Михаила Ерофеева отправили под домашний арест по делу о хищении бюджетных средств. Его задержали после масштабных обысков в вузе.

Поводом для расследования стал госконтракт на десятки миллионов рублей, заключенный для создания онлайн-курса повышения квалификации.

В пресс-службе университета сообщили, что вуз работает в штатном режиме и оказывает помощь следствию. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.