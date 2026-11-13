Москвичка столкнулась с галлюцинациями после приема мелатонина

Москвичка столкнулась со слуховыми галлюцинациями и кошмарами после двухмесячного приема мелатонина. Девушка принимала недорогой препарат, чтобы наладить сон. После появления необычных симптомов она обратилась к врачу. По его словам, причиной могло стать низкое качество таблеток.

Чтобы снизить риск побочных эффектов, мелатонин следует подбирать вместе с врачом и отдавать предпочтение проверенным препаратам. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.