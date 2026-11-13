Педагогам в России хотят дать право на дополнительную матпомощь к отпуску

Педагогам в России хотят дать право на дополнительную материальную помощь к отпуску. Речь идет о выплате в размере не менее двух окладов, которую учителя смогут направить на покупку путевки для санаторно-курортного лечения.

Инициатива призвана решить проблему хронической усталости педагогов и повысить престиж профессии. Законопроект направили на заключение в правительство.

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