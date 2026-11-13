13 ноября, 07:15Общество
Педагогам в России хотят дать право на дополнительную матпомощь к отпуску
Педагогам в России хотят дать право на дополнительную материальную помощь к отпуску. Речь идет о выплате в размере не менее двух окладов, которую учителя смогут направить на покупку путевки для санаторно-курортного лечения.
Инициатива призвана решить проблему хронической усталости педагогов и повысить престиж профессии. Законопроект направили на заключение в правительство.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.